Глава Пентагона пообещал Украине долгую военную помощь США

США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву. Об этом 6 декабря заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе украино-американской пресс-конференции.

«США твердо стоят на стороне народа Украины, мы будем с ними надолго», — приводятся его слова в тексте, который распространила пресс-служба американского оборонного ведомства.

Остин рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США. По его мнению, большая часть указанных средств вернется через инвестиции в американский рынок труда, а также в безопасность страны в целом.

В частности, $27 млрд из числа ранее направленных на нужды Киева средств фактически были проинвестированы в контракты на территории США на производство для Украины оружия, напомнил министр обороны. Кроме того, он заявил о работе США и их союзников над повышением доступности для украинской армии запасных частей к вооружению.

Ранее в этот день председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном для обсуждения выделения Киеву нового пакета военной помощи. По словам спикера рады, он обратил внимание Джонсона на связь ситуации на фронте с поставками Киеву оружия.

В свою очередь, конгрессмен от Демократической партии Крис Мерфи выразил уверенность, что США уже скоро бросят Украину. Киев получил уже много различных американских вооружений, и в случае продолжения данных поставок возникнет угроза национальной безопасности самих Соединенных Штатов, отметил политик.

Кроме того, в тот же день американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск поинтересовался, проводился ли в США аудит расходования десятков миллиардов долларов, направляемых на финансовую помощи Украине.

Перед этим журналист Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на «секретном брифинге» в сенате США по запросу администрации о помощи Украине и Израилюнаблюдалась «раздражительная» атмосфера из-за разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.