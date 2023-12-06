Журналист Fox News сообщил о спорах в сенате США на брифинге по помощи Украине

«Раздражительная» атмосфера наблюдалась на «секретном брифинге» в сенате США по запросу администрации о помощи Украине и Израилю из-за разногласий между Республиканской и Демократической партиями. Об этом 6 декабря сообщил журналист телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм в соцсети X (бывшей Twitter).

Корреспондент процитировал заявление лидера демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чака Шумера о том, что глава республиканцев в сенате Митч Макконнелл начал обсуждение вопроса безопасности границ Соединенных Штатов, тем самым «перехватив» тему встречи.

Помимо этого, по словам Перграма, Шумер обвинил одного из сенаторов-демократов в том, что тот кричал на генерала, который принимал участие в брифинге.

Также журналист Fox News указал, что республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер отметил драматичность их встречи. Перграм подчеркнул, что председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, в свою очередь, признавал накаляющуюся обстановку.

Ранее в этот день руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге заявил, что США в ближайшие недели исчерпают средства для поддержки Украины. Он подчеркнул, что администрация Соединенных Штатов уже использовала более 97% выделенных на финансирование киевского режима средств.

Также американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси упрекнул власти США в том, что они тратят на Украину больше денежных средств, чем на свою страну. Кроме того, он выразил уверенность в том, что после окончания конфликта Киев будет просить Вашингтон помочь в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Тогда же руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Вашингтон решит отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Киева в конфликте не поменяется.

5 декабря лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер сообщил, что Зеленский в последний момент отменил запланированное на сегодня выступление по видеосвязи перед сенаторами.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.