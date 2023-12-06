Зеленский отменил выступление в сенате США в последнюю минуту

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное на сегодня выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Об этом 5 декабря сообщил лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер.

«Зеленский, кстати, не сможет принять участие в брифинге. Что-то случилось в последнюю минуту», — сообщил Шумер журналистам. Сенатор не назвал причины отмены выступления украинского лидера.

Отмечается, что основным вопросом закрытого брифинга было выделение средств на дополнительную помощь Украине.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что Зеленский обратится по видеосвязи к сенаторам США во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму. Обращение Зеленского является попыткой администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса одобрения запроса Белого дома на выделение $106 млрд для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.