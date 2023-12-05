Зеленский 5 декабря обратится к сенату США с просьбой одобрить помощь Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря обратится по видеосвязи к сенаторам США во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму, сообщает газета The Washington Post.

Обращение Зеленского является попыткой администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса одобрения запроса Белого дома на выделение $106 млрд для Украины, Израиля и других нужд в сфере безопасности. При этом Киеву из этой суммы планируется передать $61 млрд, уточняет газета.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер отметил, что президент Украины был приглашен для того, чтобы сенаторы «могли напрямую услышать от него, что стоит на кону». Кроме того, на брифинге выступят американский министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные чиновники.

The Washington Post также подчеркивает, что среди республиканцев продолжает расти скептицизм относительно масштабов помощи Украине.

4 декабря телеканал NBC News сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США не смогли найти компромисс по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, который позволил бы согласовать запрос Байдена на допподдержку Украины, Израиля и Тайваня.

Ранее в тот же день агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

До этого, 1 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби призывал конгресс Соединенных Штатов одобрить ассигнования, так как иначе в 2024 году США будет трудно обеспечить необходимый объем помощи Украине. Тогда он отметил, что эта ситуация — основная причина беспокойства американского правительства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.