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NBC узнал о провалившихся переговорах в сенате США по финансированию Украины

NBC: демократы и республиканцы в сенате США не договорились по сделке об Украине
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Фото: Global Look Press/Haiyun Jiang/Pool via CNP
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Демократическая и республиканская партии США не смогли найти компромисс по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос американского президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Об этом 4 декабря сообщил телеканал NBC News.

«Переговоры в сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении провалились. Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений», — говорится в публикации со ссылкой на представителей конгресса.

Отмечается, что все попытки политических оппонентов в двухпартийных переговорах по соглашению о пограничной политике, возглавляемые сенатором Джеймсом Лэнкфордом, республиканцем от штата Оклахома, и сенатором Крисом Мерфи, демократом от штата Коннектикут, «зашли в тупик из-за глубоких разногласий».

«Демократы понимают, что республиканцы не желают или не могут пойти на компромисс по разумному предложению, которое может быть принято», — привел телеканал слова одного источника состороны демократов.

В связи с этим лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер раскритиковал требования республиканской партии, отметив, что их запросы «продиктованы [бывшим президентом США] Дональдом Трампом и [бывшим старшим советником при президентстве Трампа] Стивеном Миллером».

«Мы готовы пойти на уступки, но мы не будем продолжать ходить кругами, если республиканцы не заинтересованы в том, чтобы пойти нам навстречу», — заявил Шумер.

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Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

До этого, 1 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби призывал конгресс Соединенных Штатов одобрить ассигнования, так как иначе в 2024 году США будет трудно обеспечить необходимый объем помощи Украине. Тогда он отметил, что эта ситуация — основная причина беспокойства американского правительства.

17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Его одобрили две палаты американского конгресса. Законопроект также не предусматривает помощи Израилю. Его составил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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