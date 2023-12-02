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Белый дом вновь потребовал у конгресса денег на помощь Украине в 2024 году

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Белый дом вновь призвал американский конгресс одобрить ассигнования, так как иначе в 2024 году США будет трудно обеспечить необходимый объем помощи Украине. Об этом 1 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Как я уже говорил накануне, мы чувствуем, что по мере приближения к концу календарного года, то есть, к концу этого месяца, нам будет очень сложно обеспечить тот объем помощи в области безопасности, который, как мы знаем, необходим украинцам», — сказал он во время брифинга.

Кирби отметил, что эта ситуация — основная причина беспокойства американского правительства сейчас. Поэтому в очередной раз призвал конгресс немедленно принять решение о выделении дополнительных ассигнований.

Днем ранее, 30 ноября, Кирби уже делал подобное заявление. Тогда он отметил, что дополнительные ассигнования нужны «как можно скорее», так как «времени становится всё меньше».

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Ранее, 21 ноября, пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на поддержку Украины.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 ноября назвал новый пакет военной помощи Киеву «успокоительной пилюлей». Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса.

19 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации американского президента Джо Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю. Проект был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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