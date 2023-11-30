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В Белом доме признали сложность поддержки Украины в 2024 году

Белый дом: США будет сложно помогать Украине без новых ассигнований в 2024 году
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Фото: Соцсети
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США будет по-настоящему сложно оказывать помощь Украине с начала 2024 года без новых ассигнований. Об этом в четверг, 30 ноября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Нам предстоит проделать еще большую работу по оказанию помощи Украине, и нам необходимо, чтобы конгресс принял меры для выделения дополнительных ассигнований, чтобы мы могли продолжать предоставлять Украине средства противовоздушной обороны, другие средства и дополнительные материалы, которые им необходимы», — заявил он на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Кирби также отметил, что дополнительные ассигнования нужны «как можно скорее», так как «времени становится всё меньше».

«Мы думаем, что должны успеть до конца года, прежде чем станет действительно трудно продолжать поддерживать Украину, а конец года совсем скоро», — подчеркнул он.

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Ранее, 21 ноября, пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на поддержку Украины.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение. При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 ноября назвал новый пакет военной помощи Киеву «успокоительной пилюлей». Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса.

19 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации американского президента Джо Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю. Проект был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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