Администрация Соединенных Штатов Америки в ближайшие недели исчерпает средства для поддержки Украины, без решений конгресса США дальнейшее продолжение помощи невозможно. Об этом 5 декабря сообщил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

«Очень важно, чтобы конгресс принял меры. Мы не можем продолжать финансировать помощь Украине без дополнительной поддержки конгресса. Это чисто законодательные ограничения», — сказал он.

Миллер также подчеркнул, что американская администрация уже использовала более 97% выделенных на финансирование киевского режима средств, «осталось очень мало, и мы исчерпаем их в ближайшие недели», добавил он.

«Поэтому нам необходимо, чтобы конгресс принял меры как можно скорее», — резюмировал руководитель пресс-службы Госдепа США.

В этот же день руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Соединенные Штаты решат отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Украины в конфликте не поменяется.

Также 5 декабря политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление ВСУ поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

В этот же день американский журналист Клейтон Моррис выразил мнение, что Украина потеряет еще большее количество территорий, если власти откажутся безоговорочно капитулировать. Киевский режим сделал неверный выбор, отказавшись от Минских соглашений, указал Моррис.

4 декабря агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.