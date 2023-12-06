Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном для обсуждения выделения Киеву нового пакета военной помощи. Об этом украинский политик 6 декабря сообщил в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Украина нуждается в дальнейшей помощи США, как финансовой, так и военной. Потому обратился с просьбой поддержать важные для Украины решения в конгрессе», — отметил Стефанчук.

По словам спикера рады, он обратил внимание Джонсона на связь ситуации на фронте с поставками Киеву оружия. Стефанчук добавил, что заверил Джонсона в том, что Киев готов продолжить «реализовывать все важные реформы».

Днем ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что 2023 год станет последним в предоставлении Вашингтоном грантовой помощи Киеву, в дальнейшем он перейдет только на кредитную форму сотрудничества. По его мнению, после американских президентских выборов никакого прорыва у Вашингтона по отношению к Киеву не будет.

Ранее в этот день газета The Washington Post сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к сенаторам США во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму. Издание указало, что это было попыткой администрации американского президента Джо Байдена добиться от конгресса одобрения запроса Белого дома на выделение $106 млрд для Украины, Израиля и других нужд в сфере безопасности.

4 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что американскому конгрессу стоит как можно скорее предоставить дополнительные средства Белому дому, чтобы помощь Киеву не прекратилась.

До этого, 1 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби призывал конгресс Соединенных Штатов одобрить ассигнования, так как иначе в 2024 году США будет трудно обеспечить необходимый объем помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.