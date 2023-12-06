Реклама
Прямой эфир
Мир
Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ детского сада
Экономика
Магазины Adidas и Reebok откроются в России под новой вывеской
Политика
Песков указал на несогласие Киева на дипломатическое урегулирование конфликта
Мир
Путин прилетел в Абу-Даби с рабочим визитом
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Мир
СМИ сообщили о непопулярности в ЕС плана финансирования Киева за счет активов РФ
Политика
Совфед предложил провести выборы президента РФ 17 марта
Общество
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Общество
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей
Общество
Производитель колонок «Урал» выиграл суд о схожести с техникой JBL
Мир
Конгрессмен выразил уверенность в скором оставлении Украины США
Здоровье
Мурашко сообщил о наличии в РФ препаратов для лечения микоплазменной пневмонии
Мир
Захарова назвала законной военной целью РФ поставляемые НАТО Украине самолеты
Сюжет:

Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине

Спикер рады Украины: прошла встреча с лидером палаты представителей конгресса США
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Stephani Barge
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном для обсуждения выделения Киеву нового пакета военной помощи. Об этом украинский политик 6 декабря сообщил в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Украина нуждается в дальнейшей помощи США, как финансовой, так и военной. Потому обратился с просьбой поддержать важные для Украины решения в конгрессе», — отметил Стефанчук.

По словам спикера рады, он обратил внимание Джонсона на связь ситуации на фронте с поставками Киеву оружия. Стефанчук добавил, что заверил Джонсона в том, что Киев готов продолжить «реализовывать все важные реформы».

Днем ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что 2023 год станет последним в предоставлении Вашингтоном грантовой помощи Киеву, в дальнейшем он перейдет только на кредитную форму сотрудничества. По его мнению, после американских президентских выборов никакого прорыва у Вашингтона по отношению к Киеву не будет.

Ранее в этот день газета The Washington Post сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к сенаторам США во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму. Издание указало, что это было попыткой администрации американского президента Джо Байдена добиться от конгресса одобрения запроса Белого дома на выделение $106 млрд для Украины, Израиля и других нужд в сфере безопасности.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

4 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что американскому конгрессу стоит как можно скорее предоставить дополнительные средства Белому дому, чтобы помощь Киеву не прекратилась.

До этого, 1 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби призывал конгресс Соединенных Штатов одобрить ассигнования, так как иначе в 2024 году США будет трудно обеспечить необходимый объем помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023