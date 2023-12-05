Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред Франции призвал СБ ООН пойти дальше гуманитарных пауз в Газе
Происшествия
ВСУ выпустили 30 снарядов за час по Донецку и Горловке
Мир
В МИД РФ приветствовали предложение Венгрии о посредничестве по Украине
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Мир
Спецборт МЧС доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ на родину
Мир
Армия Израиля заявила о расширении масштаба операции в секторе Газа
Мир
В США заявили об отсутствии волшебного источника средств для помощи Украине
Общество
Путин заявил о намерении ввести всероссийский статус для многодетных семей
Общество
Путин допустил амнистию для ряда осужденных женщин
Мир
США указали на отказ ХАМАС в освобождении заложниц из числа гражданских лиц
Мир
WP объяснила провал контрнаступления ВСУ разногласиями с США и недооценкой РФ
Мир
В посольстве РФ назвали нагнетанием обстановки возможное закрытие границы Эстонией
Мир
Президент РФ Владимир Путин выдвинут на звание человека года по версии Time
Армия
Добровольческие подразделения РФ перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Общество
Задержан подозреваемый в убийстве годовалого сына в Туле

В США заявили об отсутствии волшебного источника средств для помощи Украине

0
Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американскому конгрессу стоит как можно скорее предоставить дополнительные средства администрации США, чтобы осуществление помощи Украине не прекратилось. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Конгрессу [США] следует быть более активными и выделить финансирование <...> Не появится какого-либо волшебного источника средств, где мы сможем взять [эти деньги]», — сказал он.

Кроме того, Салливан отметил, что если американский конгресс не сможет предоставить необходимые средства, то дальнейшая помощь Украине не сможет продолжаться.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

До этого, 1 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби призывал конгресс Соединенных Штатов одобрить ассигнования, так как иначе в 2024 году США будет трудно обеспечить необходимый объем помощи Украине. Тогда он отметил, что эта ситуация — основная причина беспокойства американского правительства.

17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Его одобрили две палаты американского конгресса. Законопроект также не предусматривает помощи Израилю. Его составил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023