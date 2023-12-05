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В Раде назвали 2023-й последним годом грантовой помощи Украине от США

Депутат Рады Гончаренко назвал 2023-й последним годом грантовой помощи от США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что 2023 год станет последним в предоставлении США грантовой помощи Украине, в дальнейшем Вашингтон перейдет только на кредитную форму сотрудничества с Киевом. Об этом 5 декабря написал он в своем Telegram-канале.

«По деньгам. Сейчас это будет, скорее всего, последний денежный транш помощи Украине. Через год, в конце 2024-го, денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредит дадут. Безвозвратную денежную помощь — нет», — написал депутат.

Гончаренко выразил мнение, что после американских президентских выборов никакого прорыва у Вашингтона по отношению к Киеву не будет. Он предположил, что для Белого дома достаточно того, что Украина «устояла».

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Ранее в этот день газета The Washington Post сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к сенаторам США во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму. Издание указало, что это было попыткой администрации американского президента Джо Байдена добиться от конгресса одобрения запроса Белого дома на выделение $106 млрд для Украины, Израиля и других нужд в сфере безопасности.

Накануне, 4 декабря, агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Киеву. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

В тот день телеканал NBC News отметил, что Демократическая и Республиканская партии США не смогли найти компромисс по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, который позволил бы согласовать запрос Байдена на допподдержку Украины, Израиля и Тайваня.

До этого, 1 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби призывал конгресс Соединенных Штатов одобрить ассигнования, так как иначе в 2024 году США будет трудно обеспечить необходимый объем помощи Киеву. Тогда он отметил, что эта ситуация — основная причина беспокойства американского правительства.

17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Его одобрили две палаты американского конгресса. Законопроект также не предусматривает помощи Израилю. Его составил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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