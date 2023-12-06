Маск задался вопросом об аудите американской финансовой помощи Украине

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск поинтересовался, проводился ли аудит расходования финансовой помощи Украине со стороны США. Вопрос на данную тему 6 декабря он опубликовал в социальной сети X (бывш. Twitter).

Таким образом предприниматель прокомментировал интервью члена палаты представителей США Томаса Мэсси журналисту Такеру Карлсону. На видео политик заявил, что американской администрации не стоит выделять Киеву еще $61 млрд помощи.

«Еще больше десятков миллиардов? Их хотя бы аудировали?» — отреагировал на это Маск.

Ранее, 25 ноября, Маск назвал дефицит боеприпасов в США из-за поставок вооружений Украине пугающим. Таким образом он ответил бизнесмену и инвестору Дэвиду Саксу, который писал, что из-за помощи Киеву Вашингтон не решил проблему нехватки снарядов.

До этого в том же месяце миллиардер также согласился с заявлением о невозможности победы Украины в конфликте с Россией, назвал президента страны Владимира Зеленского живущим в собственной реальности мясником и призвал его начать переговоры с Москвой, прекратив тем самым уничтожать в окопах всю украинскую молодежь.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.