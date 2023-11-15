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Маск назвал Зеленского живущим в собственной реальности мясником

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского мясником, живущим в собственной реальности. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в одной из аудиокомнат в соцсети X (бывш. Twitter), запись 15 ноября опубликовал Clash Report в своем Telegram-канале.

«Зеленский уже давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности», — сказал Маск.

При этом он также заявил, что главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный «трезво смотрит на то, что происходит» в его стране.

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Ранее, 10 ноября, Маск призвал Зеленского начать переговоры с Москвой и прекратить уничтожать в окопах всю молодежь Украины. Обстановка на фронте и расстановка сил в настоящее время складывается так, что дальнейшее наступление повлечет за собой «массовые жертвы», подчеркнул американский предприниматель.

До этого, 1 ноября, Маск согласился с заявлением о том, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. В частности, бизнесмен оставил комментарий под постом журналиста Дэвида Сакса, в котором тот на основе статьи журнала Time сделал вывод об отсутствии у Украины возможности победить, назвав данную точку зрения точным анализом ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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