Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США, вызванный поставками вооружений Украине.

«Пугающе», — написал Маск в соцсети Х (бывш. Twitter) в ответ на пост бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, в котором говорилось, что Вашингтон не решил проблему нехватки снарядов из-за помощи Киеву.

В своем сообщении Сакс также указал, что проблема истощения американских запасов вооружений была поднята еще в 2022 году, однако правительство страны не предприняло никаких действий. При этом деиндустриализация привела лишь к большему снижению боеспособности страны.

Ранее, 21 ноября, телеканал АВС со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что поставки США снарядов Украине сократились более чем на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке, из-за чего у киевского режима есть риск потери позиций на поле боя.

Кроме того, на нехватку боеприпасов пожаловались сами военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в середине ноября. Как отметил солдат элитной 47-й механизированной бригады ВСУ в разговоре с The Wall Street Journal, в связи с нехваткой боеприпасов и личного состава на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.