Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что у бойцов есть существенная нехватка боеприпасов и живой силы. Об этом 12 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

В связи с наращиванием Россией боевой мощи и переводом экономики страны «на военные рельсы» новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Украины, также указывает газета.

«У них не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников», — отметил солдат элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

При этом Москва наладила производство большого количества ударных дронов, ракет и танков, она обладает огромными запасами оружия, говорится в публикации.

Ранее, 24 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов. По его мнению, это свидетельствует о том, что государство должно организовать производство снарядов на своей территории.

Источник «РИА Новости» тогда связал нехватку боеприпасов у ВСУ с коррупцией в стране. По словам собеседника агентства, снаряды и техника попадают на черный рынок, а потом в руки криминальных, радикальных организаций. Он указал, что продукция военного назначения оказывается в других регионах, что влияет на безопасность.

В то же время военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что заявлениями о нехватке боеприпасов Киев пытается вернуть к стране внимание коллективного Запада после обострения палестино-израильского конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.