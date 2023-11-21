На Украине сообщили о сокращении поставок снарядов от США более чем на 30%

Поставки США снарядов Украине сократились более чем на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке, из-за чего у киевского режима есть риск потери позиций на поле боя. Об этом 21 ноября сообщил телеканал АВС со ссылкой на украинского чиновника.

Речь идет о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах натовского стандарта, которые являются наиболее важными боеприпасами и составляют около 60–70% от общих военных поставок Киеву.

«Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину сократились более чем на 30% с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа», — передает слова источника АВС.

При этом чиновник напомнил, что ранее США уверяли украинское руководство в том, что передача вооружений Израилю не повлияет на обязательства перед Украиной.

«Они (официальные лица США. — Ред.) говорили нам, что это (передача вооружений Израилю. — Ред.) не повлияет на обязательства США, но это повлияло», — заявил он.

По словам собеседника АВС, из-за этого у Киева возникли «большие проблемы», поскольку он рискует потерять свои позиции на поле боя «очень дорогой ценой». Однако, как уверяет представитель Пентагона, сокращение поставки боеприпасов «не имеет никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа», передает телеканал.

Накануне, 20 ноября, шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 ноября назвал новый пакет военной помощи Киеву «успокоительной пилюлей». Он указал, что положение на фронте и в украинской власти — на грани коллапса, а «трагический символизм «благотворительности» Вашингтона заключается в идеологии антироссийской кампании, которая дает понять украинцам, что они всё еще «в игре».

О том, что Украина испытывает дефицит боеприпасов, еще 24 октября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По словам политика, это свидетельствует о том, что страна должна организовать производство боеприпасов на своей территории.

Кроме того, на их нехватку пожаловались сами военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в середине ноября. Как тогда отметил солдат элитной 47-й механизированной бригады ВСУ в разговоре с The Wall Street Journal, в связи с нехваткой боеприпасов и личного состава на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.