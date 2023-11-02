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Маск согласился с заявлением о невозможности победы Украины

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Фото: Соцсети
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Предприниматель Илон Маск согласился с заявлением о том, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом он написал 1 ноября в соцсети X.

Маск оставил комментарий под постом журналиста Дэвида Сакса, в котором он на основе статьи журнала Time сделал вывод об отсутствии у Украины возможности победить.

«К сожалению, этот анализ точен», — ответил на это Маск.

Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому
Украинского президента начали ругать американские СМИ

Ранее, 30 октября, журнал Time сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за итогов своей осенней поездки в Вашингтон. Он видит, что интерес к Украине в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. Он чувствует предательство со стороны западных союзников, отметил источник издания.

Также американское издание сообщило, что украинские военнослужащие игнорируют даже прямые приказы о наступлении из офиса Зеленского. По словам неназванного источника, военные хотят обороняться, сидя в окопах. Но так победить нельзя, признался он.

До этого, 30 октября, американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема украинского конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom 20 октября заявил, что ВСУ могут потерпеть окончательное поражение с наступлением холодов. Президенту США Джо Байдену придется признать, что ошибался, когда полагал, что Россия якобы проигрывает, наоборот, РФ побеждает, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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