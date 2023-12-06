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Сюжет:

Конгрессмен выразил уверенность в скором оставлении Украины США

Конгрессмен Мерфи: нет сомнений в том, что США скоро бросят Украину
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Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Нет сомнений в том, что США бросят Украину. Такое мнение 6 декабря выразил член сената американского конгресса от правящей демократической партии Крис Мерфи.

«Я просто не думаю, что есть какие бы то ни было сомнения насчет того, что мы вот-вот бросим Украину», — сказал он в эфире NBC News, комментируя разногласия между республиканцами и демократами в вопросе продолжения помощи Киеву.

Мерфи подчеркнул, что США передали Украине много различных вооружений, и отметил, что если страна продолжит поставки, то это будет угрожать уже ее национальной безопасности. Американский чиновник указал и на слова одного из генералов НАТО, заявившего, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) скоро полностью закончатся боеприпасы и им нечем будет стрелять по российским войскам.

Мерфи добавил, что Украина неминуемо лишится поддержки США, поскольку у администрации американского президента Джо Байдена «нет дополнительных денег и власти» на помощь Киеву.

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Ранее в этот день журналист телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на «секретном брифинге» в сенате США по запросу администрации о помощи Украине и Израилю из-за разногласий между Республиканской и Демократической партиями наблюдалась «раздражительная» атмосфера. Он указал, что республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер отметил драматичность их встречи.

Ранее в этот день руководитель пресс-службы госдепа Мэттью Миллер на регулярном брифинге заявил, что США в ближайшие недели исчерпают средства для поддержки Украины. Он подчеркнул, что администрация США уже использовала более 97% выделенных на финансирование киевского режима средств.

Также американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси упрекнул власти США в том, что они тратят на Украину больше денежных средств, чем на свою страну. Кроме того, он выразил уверенность в том, что после окончания конфликта Киев будет просить Вашингтон помочь в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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