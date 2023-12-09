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В США заявили об отсутствии прогресса в согласовании конгрессом помощи Украине

Белый дом признал отсутствие подвижек в вопросе о помощи США Украине
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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В настоящее время подвижек по переговорам с конгрессом США о выделении новой помощи Украине нет. Об этом 8 декабря сообщил координатор стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У меня нет никакого прогресса, о котором можно было бы говорить», — отметил он, уточнив, что новости по данному вопросу все еще отсутствуют.

Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которая беседовала с журналистами вместе с Кирби, заявила, что президент США Джо Байден готов к компромиссам для утверждения бюджета в интересах Украины.

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7 декабря сообщалось, что законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США.

Ранее в этот день Байден заявил, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву. Остин отметил, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США. По его мнению, большая часть указанных средств вернется через инвестиции в американский рынок труда, а также в безопасность страны в целом.

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 6 декабря встретился со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном для обсуждения выделения Киеву нового пакета военной помощи. По словам спикера рады, он обратил внимание Джонсона на связь ситуации на фронте с поставками Киеву оружия.

5 декабря политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление ВСУ поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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