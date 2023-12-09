Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц назвал помощь Украине «финансовым вызовом» для Германии
Общество
МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве 10 и 11 декабря
Мир
В США назвали ВПК РФ поводом для Вашингтона и Киева пойти на переговоры
Политика
Путин обсудил по телефону с президентом Египта ситуацию в секторе Газа
Общество
В Москве задержан подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии
Политика
Собрание инициативной группы избирателей Путина пройдет 16 декабря в «Зарядье»
Политика
Инициативная группа по выдвижению Путина собралась в штабе ОНФ
Общество
Замгендиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы в учреждении
Мир
Госдеп призвал власти Ирака наказать виновных в обстреле посольства США
Культура
РЕН ТВ и Пятый канал завоевали ТЭФИ в нескольких номинациях
Общество
Более 35 рейсов задержаны в аэропортах Москвы
Общество
Медиагруппе «Россия сегодня» исполнилось 10 лет
Мир
В США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ
Происшествия
В новосибирской школе ученицы избили девочку
Армия
Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана
Сюжет:

В США назвали Байдена виновником возможного прекращения помощи Украине

NYT: помощь Украине «висит на волоске» из-за действий Байдена
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военная поддержка Украины «висит на волоске» из-за действий президента США Джо Байдена, который своими решениями расколол мнения членов собственной Республиканской партии. Об этом 7 декабря пишет газета The New York Times.

Как указывает газета, в ноябре Байден направил запрос в конгресс о помощи Украине и Израилю, в который включил просьбу о выделении дополнительных денег на обеспечение безопасности на границе с Мексикой. Однако данный шаг завел президента США в тупик, добавляет «Газета.Ru».

«Это должно было стать сладкой пилюлей, призванной как разрешить кризис, так и заручиться поддержкой республиканцев. Однако, вынеся этот вопрос на обсуждение, он спровоцировал правых [республиканцев] требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе. В результате чего его собственная партия разделилась в мнениях по этому вопросу», — отмечает автор статьи.

Теперь в сложившейся ситуации главе государства придется решать, на какие уступки в требованиях консерваторов ему нужно пойти, чтобы разблокировать помощь Украине и Израилю. В связи с чем поддержка Киева находится под большим вопросом.

Дыра в кармане: США разбазарили свои запасы
Политика Вашингтона истощила американскую экономику

Ранее 9 декабря жена украинского лидера Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать финансовую поддержку Украины. В интервью телеканалу Би-би-си она отметила, что в случае отказа западных стран от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать».

До этого, 8 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время подвижек по переговорам с конгрессом США о выделении новой помощи Украине нет. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Байден готов к компромиссам для утверждения бюджета в интересах Украины.

7 декабря сообщалось, что законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США. До этого, 5 декабря, политический обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023