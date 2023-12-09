В США назвали Байдена виновником возможного прекращения помощи Украине

Военная поддержка Украины «висит на волоске» из-за действий президента США Джо Байдена, который своими решениями расколол мнения членов собственной Республиканской партии. Об этом 7 декабря пишет газета The New York Times.

Как указывает газета, в ноябре Байден направил запрос в конгресс о помощи Украине и Израилю, в который включил просьбу о выделении дополнительных денег на обеспечение безопасности на границе с Мексикой. Однако данный шаг завел президента США в тупик, добавляет «Газета.Ru».

«Это должно было стать сладкой пилюлей, призванной как разрешить кризис, так и заручиться поддержкой республиканцев. Однако, вынеся этот вопрос на обсуждение, он спровоцировал правых [республиканцев] требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе. В результате чего его собственная партия разделилась в мнениях по этому вопросу», — отмечает автор статьи.

Теперь в сложившейся ситуации главе государства придется решать, на какие уступки в требованиях консерваторов ему нужно пойти, чтобы разблокировать помощь Украине и Израилю. В связи с чем поддержка Киева находится под большим вопросом.

Ранее 9 декабря жена украинского лидера Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать финансовую поддержку Украины. В интервью телеканалу Би-би-си она отметила, что в случае отказа западных стран от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать».

До этого, 8 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время подвижек по переговорам с конгрессом США о выделении новой помощи Украине нет. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Байден готов к компромиссам для утверждения бюджета в интересах Украины.

7 декабря сообщалось, что законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США. До этого, 5 декабря, политический обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.