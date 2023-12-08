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В Кремле оценили ожидание США от РФ «приемлемых переговоров для Украины»

Песков: ожидания США от РФ «приемлемых переговоров для Украины» нереалистичны
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Намерение США склонить Россию к переговорам по урегулированию ситуации на Украине на условиях украинской стороны абсолютно нереалистично. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера о том, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Москва пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.

«Нет, нереалистично абсолютно», — сообщил он журналистам.

Ранее, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон добивается того, чтобы Россия пошла на переговоры по урегулированию украинского конфликта на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.

Условия, по его словам, должны быть не только выгодны Украине, но и отвечать требованиям Устава ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны.

При этом Файнер добавил, что Вашингтон хочет, чтобы Москва выбрала: либо вариант с переговорами, либо Россия будет «иметь дело с более сильной Украиной», которую США и Европа вооружат еще больше.

До этого, 6 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что переговоры с Россией должны обладать приемлемостью для Украины.

В этот же день Песков заявил, что спецоперация по защите Донбасса продолжается, так как Запад и Украина отвергают политико-дипломатические средства урегулирования конфликта.

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22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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