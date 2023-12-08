В Кремле оценили ожидание США от РФ «приемлемых переговоров для Украины»

Намерение США склонить Россию к переговорам по урегулированию ситуации на Украине на условиях украинской стороны абсолютно нереалистично. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера о том, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Москва пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.

«Нет, нереалистично абсолютно», — сообщил он журналистам.

Ранее, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон добивается того, чтобы Россия пошла на переговоры по урегулированию украинского конфликта на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.

Условия, по его словам, должны быть не только выгодны Украине, но и отвечать требованиям Устава ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны.

При этом Файнер добавил, что Вашингтон хочет, чтобы Москва выбрала: либо вариант с переговорами, либо Россия будет «иметь дело с более сильной Украиной», которую США и Европа вооружат еще больше.

До этого, 6 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что переговоры с Россией должны обладать приемлемостью для Украины.

В этот же день Песков заявил, что спецоперация по защите Донбасса продолжается, так как Запад и Украина отвергают политико-дипломатические средства урегулирования конфликта.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.