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В МИДе назвали план США принудить Москву к переговорам на условиях Киева белибердой

Захарова: планы США о переговорах РФ и Украины на условиях Киева — белиберда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Намерение американской администрации добиться в 2024 году российско-украинских переговоров на условиях Киева является очередной белибердой, заявила 12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она оценила соответствующее предложение первого заместителя советника президента США по нацбезопасности Джонатана Файнера.

«[Оцениваю] как очередную белиберду. Возможно, Файнер просто забыл, что говорил буквально до этого: что нужно «вести войну до победного конца». До, как мы это говорим, последнего украинца, потому что именно в это США превратили ситуацию на Украине», — подчеркнула Захарова.

Представитель ведомства напомнила, что в 2022 году ведение переговоров президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили именно англосаксонские страны. В частности, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую делегацию от переговоров, уточнила Захарова. После этого они при воздействии администрации президента США Джо Байдена были запрещены на законодательном уровне самим Зеленским.

В этой связи Захарова задалась вопросом, что именно предлагает Файнер, и предложила властям США сформулировать более обдуманную позицию на основе учета реальной ситуации.

О попытках США добиться от России переговоров по урегулированию ситуации на Украине на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года Файнер заявил 7 декабря. По его словам, Вашингтон хочет от Москвы выбора между вариантом с переговорами или ведение дел «с более сильной Украиной», которая опирается на сильную промышленную базу в США и Европе.

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Накануне член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин осудила незаинтересованность США в восстановлении мира на Украине. Она выразила мнение, что визит украинского президента в Вашингтон является возможностью склонить его к дипломатии и убедить в необходимости мирных переговоров с Россией. По ее словам, призывы к миру не звучат, поскольку США на самом деле выгоден российско-украинский конфликт.

Ранее, 10 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров переадресовал вопрос о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине ее президенту Владимиру Зеленскому. Он напомнил, что у украинской стороны был шанс урегулировать ситуацию политическим путем в марте и апреле 2022 года, сразу после начала спецоперации.

8 декабря китайская газета The Global Times опубликовала прогноз, согласно которому ситуация на Украине вскоре может перейти на следующую стадию, в ходе которой допустимы мирные переговоры. Отмечалось, что еще одно контрнаступление ВСУ маловероятно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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