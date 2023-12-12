Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский на заседании СБ ООН заявил о бесполезности поставок оружия для Украины
Мир
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Общество
Сроки поставок импортных автозапчастей стали достигать полутора лет
Мир
В США заявили о планах узнать больше о применении Израилем белого фосфора в Ливане
Мир
Глава МВД Франции запросил отставку после отклонения законопроекта о миграции
Мир
Послы РФ и Киргизии в ФРГ посетили Русский дом в честь юбилея Чингиза Айтматова
Мир
МВФ одобрил Украине очередной транш объемом $900 млн
Мир
Зеленский вновь попросил у конгресса США вооружение для ВСУ
Общество
Зорькин назвал Конституцию РФ главной ценностью правового хозяйства страны
Общество
Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днем Конституции
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о неготовности ЕС к переговорам о включении Украины в союз
Мир
Немецкие компании потребовали от правительства компенсаций за вынужденный уход из РФ
Мир
The Telegraph рассказала о заражениях в рядах ВСУ устойчивой к антибиотикам инфекцией
Общество
Суд отменил арест ученому Цветкову по делу о серии убийств 20-летней давности
Мир
Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера
Сюжет:

Конгрессвумен осудила США за нежелание перемирия на Украине

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вашингтоне не заинтересованы в восстановлении мира на Украине. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) в понедельник, 11 декабря.

Грин напомнила, что в США приехал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обсудить получение военной помощи для Киева.

«Поскольку в городе находится Зеленский, а деньги Украины иссякают, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном договоре с Россией?» — написала она.

Грин предположила, что этот визит украинского президента — возможность склонить его к дипломатии и убедить в необходимости мирных переговоров с Россией. Однако призывы к миру всё еще не звучат. По мнению Грин, Вашингтону на самом деле выгоден конфликт между Россией и Украиной, а значит, в мире между этими странами США не заинтересованы.

«Разве это не ужасно?!» — подытожила она.

Мал золотник да долог: у США закончились деньги и время на Украину
Какие варианты есть у администрации Байдена для продолжения поддержки Киева и при чем здесь ЦРУ

Ранее в тот же день заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указал, что в настоящее время некоторые американские политики уже не боятся говорить о перемирии.

Перед этим, 10 декабря, сенатор из США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Украина будет вынуждена уступить России часть территорий страны для окончания конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о проведении которой принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023