В Вашингтоне не заинтересованы в восстановлении мира на Украине. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) в понедельник, 11 декабря.

Грин напомнила, что в США приехал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обсудить получение военной помощи для Киева.

«Поскольку в городе находится Зеленский, а деньги Украины иссякают, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном договоре с Россией?» — написала она.

Грин предположила, что этот визит украинского президента — возможность склонить его к дипломатии и убедить в необходимости мирных переговоров с Россией. Однако призывы к миру всё еще не звучат. По мнению Грин, Вашингтону на самом деле выгоден конфликт между Россией и Украиной, а значит, в мире между этими странами США не заинтересованы.

«Разве это не ужасно?!» — подытожила она.

Ранее в тот же день заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указал, что в настоящее время некоторые американские политики уже не боятся говорить о перемирии.

Перед этим, 10 декабря, сенатор из США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Украина будет вынуждена уступить России часть территорий страны для окончания конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о проведении которой принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.