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В Совфеде оценили озвученное в США условие окончания украинского кризиса

Сенатор Климов: в США не все согласны с политикой Белого дома в отношении Киева
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Мысль о том, что Украине придется уступить России часть территорий для завершения конфликта, не является новой для Соединенных Штатов. Таким образом заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал в понедельник, 11 декабря, на озвученное американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом условие окончания боевых действий.

«Когда я полтора года назад встречался на нейтральной территории с некоторыми представителями американского истеблишмента по их просьбе, то очень серьезно звучала мысль о том, что администрация [президента США Джо] Байдена заводит Америку в тупик. Правящий класс в США все-таки не монолитен, и так называемое глубинное государство ведет политику не всегда одинаково с политикой, которую провозглашает Белый дом», — сказал Климов в беседе с Lenta.Ru.

Сенатор отметил, что в настоящее время американские политики не боятся говорить об уступках территорий и переговорах с Россией.

«Давлением объективной реальности возникает прослойка людей, которые не доверяют тому, что провозглашается из Белого дома. Это дает возможность таким конгрессменам, как сенатор Вэнс, заявлять вещи очевидные для многих серьезных людей в самих Соединенных Штатах», — заключил он.

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Накануне сенатор из США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Украина будет вынуждена уступить России часть территорий страны для окончания конфликта, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, Вэнс отметил, что продолжение поставок помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны стран Запада не поможет в преодолении позиций российских военных, передает RT.

Днем ранее член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан заявил, что Россия приближается к победе в конфликте на Украине, а основы Европы «дрожат». По словам спикера, киевское контрнаступление «не достигло желаемых результатов».

Также 9 декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что США планируют отказаться от помощи Украине. В свою очередь, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес раскритиковал действия Европейского союза (ЕС) по разжиганию украинского конфликта. Они, по его мнению, разрушают Украину и создают для нее долговую ловушку.

8 декабря профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российская армия продолжает наступать на Украине, что означает отсутствие тупиковой ситуации на линии фронта, заявил. По его словам, о более выгодном положении российских сил говорит соотношение потерь с обеих сторон. В то же время отчеты военнослужащих ВСУ указывают на тяжелое положение украинских солдат, которые едва ли могут удерживать позиции, отметил эксперт.

В тот же день президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками церемонии награждения Героев России выразил мнение, что у Украины нет ничего своего, поэтому у нее как у страны нет будущего, тогда как у России оно есть.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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