США планируют отказаться от помощи Украине в конфликте. Об этом в субботу, 9 декабря, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывш. Twitter).

«СМИ наконец-то догадались, что для марионетки Вашингтона [Украины] всё потеряно и что Соединенные Штаты в скором времени бросят ее и сожгут до тла», — отмечается в сообщении.

Как отметил Филиппо, он наряду с другими экспертами предсказывал возможный отказ США от поддержки Украины еще 18 месяцев назад, но сторонники помощи Киеву выступали тогда против подобных рассуждений.

7 декабря Филиппо сообщил, что американское общество устало от постоянной помощи Киеву, люди не верят в победу Украины и списывают со счетов ее президента Владимира Зеленского.

Ранее, 6 декабря, в сенате США заблокировали вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. В данном законопроекте также была предусмотрена помощь Израилю и Тайваню.

В тот же день президент США Джо Байден призывал конгресс срочно утвердить запрос о поддержке Киева. Он отметил, что это первоочередная задача для конгресса — обеспечение интересов национальной безопасности страны и партнеров. Однако отклик Байден не получил.

До этого, 4 декабря, телеканал NBC News со ссылкой на представителей конгресса сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, провалили переговоры в отношении запроса Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.