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Сенатор из США назвал условие для завершения конфликта на Украине

Сенатор Вэнс: Украине придется уступить часть территорий России
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Украина будет вынуждена уступить России часть территорий страны для окончания конфликта. Об этом в воскресенье, 10 декабря, заявил телеканалу CNN сенатор из США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

«В интересах Соединенных Штатов признать, что Украина должна будет уступить [РФ] часть своей территории и нам [США] необходимо прекратить боевые действия», — указал он.

Помимо этого, Вэнс отметил, что продолжение поставок помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны стран Запада не поможет в преодолении позиций российских военных.

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Накануне член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан заявил, что Россия приближается к победе в конфликте на Украине, а основы Европы «дрожат». По словам спикера, киевское контрнаступление «не достигло желаемых результатов».

Также, 9 декабря, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что США планируют отказаться от помощи Украине. В свою очередь, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес раскритиковал действия Европейского союза (ЕС) по разжиганию украинского конфликта. Они, по его мнению, разрушают Украину и создают для нее долговую ловушку.

8 декабря профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российская армия продолжает наступать на Украине, что означает отсутствие тупиковой ситуации на линии фронта, заявил. По его словам, о более выгодном положении российских сил говорит соотношение потерь с обеих сторон. В то же время отчеты военнослужащих ВСУ указывают на тяжелое положение украинских солдат, которые едва ли могут удерживать позиции, отметил эксперт.

В тот же день президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками церемонии награждения Героев России выразил мнение, что у Украины нет ничего своего, поэтому у нее, как у страны, нет будущего, тогда как у России оно есть.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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