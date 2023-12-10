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В палате лордов Британии признали приближение РФ к победе в украинском конфликте

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Россия приближается к победе в конфликте на Украине, а основы Европы «дрожат». Об этом в субботу, 9 декабря, заявил член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан.

По словам спикера, киевское контрнаступление «не достигло желаемых результатов».

«Любая сделка, поощряющая (Россию. — Ред.) станет сигналом для остального мира о том, что НАТО со всем его коллективным богатством и вооружением не смогло преуспеть в минимальной цели спасения страны, которую обязались защищать два его самых могущественных члена, США и Великобритания», — написал он в своей статье для британской газеты Telegraph.

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4 декабря немецкий политолог Эйке Хамер рассказал, что Украину, от поддержки которой отказывается всё больше стран Европы, в ближайшем будущем ждет неминуемое поражение, как и блок НАТО, который не выдержал противостояния с Россией. Он добавил, что на этом фоне политическая ситуация в европейских странах стала очень шаткой. Кроме того, по мнению эксперта, Североатлантический альянс, фактически являющийся стороной конфликта, проиграл противостояние с Россией.

30 ноября британская газета The Times писала, что Европа не готова к открытому конфликту с Россией и в случае, если он действительно произойдет, высок риск того, что европейский регион будет просто «смыт» российскими войсками.

До этого, 1 ноября, экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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