Российская армия продолжает наступать на Украине, что означает отсутствие тупиковой ситуации на линии фронта, заявил 8 декабря профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Многие утверждают, что это тупик, и что ситуация продолжит оставаться тупиковой. Вы слышали это от людей из Украины и на Западе. Но я думаю, что это заблуждение. Думаю, это не тупик — баланс сил сместился в пользу русских», — указал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, о более выгодном положении российских сил говорит соотношение потерь с обеих сторон. В то же время отчеты военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) указывают на тяжелое положение украинских солдат, которые едва ли могут удерживать позиции, отметил эксперт.

О том, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик, главком ВСУ Валерий Залужный заявил 1 ноября в интервью The Economist. По его словам, спасти ситуацию, в которой оказалась украинская армия, мог бы только резкий технологический скачок. Также он признался, что долгое время не мог понять причину провалов ВСУ.

Накануне член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан заявил, что Россия приближается к победе в конфликте на Украине, а основы Европы «дрожат». По словам спикера, киевское контрнаступление «не достигло желаемых результатов».

В то же время лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что США планируют отказаться от помощи Украине. В свою очередь, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес раскриктивал действия ЕС по разжиганию украинского конфликта. Они, по его мнению, разрушают Украину и создают для нее долговую ловушку.

Днем ранее, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками церемонии награждения Героев России выразил мнение, что у Украины нет ничего своего, поэтому у нее как у страны нет будущего, тогда как у России оно есть.

До этого китайская Global Times спрогнозировала переход ситуации на Украине к следующей стадии, в ходе которой допустимы мирные переговоры. Отмечалось, что еще одно контрнаступление ВСУ невозможно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек предыдущего.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.