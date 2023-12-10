Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал отца стрелявшей в Брянске школьницы
Общество
В Москве за неделю выпадет почти месячная норма осадков
Мир
Лавров заявил о нежелании РФ разрывать дипотношения с Германией
Мир
Украинские дальнобойщики устроили на границе с Польшей ответную забастовку
Политика
В ГД указали на активизацию спецслужб НАТО в связи с выборами в РФ
Армия
Путин заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты
Общество
Замдиректора гимназии отправили под домашний арест после стрельбы в Брянске
Общество
Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в аэропорт Домодедово
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию из Турции
Экономика
СМИ узнали о возобновлении Нидерландами закупки СПГ у России после летнего перерыва
Политика
Путин пообещал посещать новые регионы России
Мир
В США усомнились в полномочиях Зеленского
Мир
МЧС доставило 100 эвакуированных из Газы россиян и их семьи в Москву
Общество
Пилоты экстренно севшего в Новосибирске самолета узнали о помпаже от диспетчеров
Мир
Три человека погибли в результате стрельбы в США
Сюжет:

В США признали смещение баланса сил на Украине в пользу России

Политолог Миршаймер: баланс сил в конфликте с Украиной сместился в пользу России
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская армия продолжает наступать на Украине, что означает отсутствие тупиковой ситуации на линии фронта, заявил 8 декабря профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Многие утверждают, что это тупик, и что ситуация продолжит оставаться тупиковой. Вы слышали это от людей из Украины и на Западе. Но я думаю, что это заблуждение. Думаю, это не тупик — баланс сил сместился в пользу русских», — указал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, о более выгодном положении российских сил говорит соотношение потерь с обеих сторон. В то же время отчеты военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) указывают на тяжелое положение украинских солдат, которые едва ли могут удерживать позиции, отметил эксперт.

О том, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик, главком ВСУ Валерий Залужный заявил 1 ноября в интервью The Economist. По его словам, спасти ситуацию, в которой оказалась украинская армия, мог бы только резкий технологический скачок. Также он признался, что долгое время не мог понять причину провалов ВСУ.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
Как российские артиллеристы из 132-й бригады уничтожают противника, атакующего Горловку

Накануне член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан заявил, что Россия приближается к победе в конфликте на Украине, а основы Европы «дрожат». По словам спикера, киевское контрнаступление «не достигло желаемых результатов».

В то же время лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что США планируют отказаться от помощи Украине. В свою очередь, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес раскриктивал действия ЕС по разжиганию украинского конфликта. Они, по его мнению, разрушают Украину и создают для нее долговую ловушку.

Днем ранее, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками церемонии награждения Героев России выразил мнение, что у Украины нет ничего своего, поэтому у нее как у страны нет будущего, тогда как у России оно есть.

До этого китайская Global Times спрогнозировала переход ситуации на Украине к следующей стадии, в ходе которой допустимы мирные переговоры. Отмечалось, что еще одно контрнаступление ВСУ невозможно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек предыдущего.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023