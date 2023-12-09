Евросоюз (ЕС) своими действиями по разжиганию украинского конфликта разрушает Украину и создает для нее долговую ловушку, заявил 9 декабря депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Мы создаем колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя разрушению государства», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Уоллес также указал на усилия ЕС по разжиганию конфликта с помощью многомиллиардных трат на него, обращает внимание «Газета.Ru».

Всё это привело к гибели более 200 тыс. украинских боевиков и краже активов и земель Украины западным капиталом, подчеркнул политик.

Ранее в этот день жена украинского президента Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать финансовую поддержку Украины. В интервью телеканалу Би-би-си она отметила, что в случае отказа западных стран от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать».

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на съезде немецкой Социал-демократической партии (СДПГ) назвал помощь Украине «финансовым вызовом» для Германии, однако пообещал ее продолжение.

Накануне в ЕС сообщили о предложении Украине гарантий безопасности, которые включают в себя военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. В частности, это касается неких военных поставок и тренировки украинских солдат. Также сообщество рассмотрит возможности еще большей интеграции украинской оборонной индустрии с европейской. В то же время отмечалось, что ЕС поставил Украине не более 35% из обещанного 1 млн боеприпасов из-за проблем с производством.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.