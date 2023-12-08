Евросоюз (ЕС) поставил Украине не более 35% из обещанного 1 млн боеприпасов из-за проблем с индустрией производства. Об этом 8 декабря заявил высокопоставленный представитель альянса.

«Надо признать, что мы отстаем от плана. На данный момент предоставлено 30-35% только. У нас проблемы с индустрией нашей, но мы работаем усердно над этим. Но да, у нас проблема, вы правы», — сказал он журналистам в Брюсселе в предверии встречи министров иностранных дел альянса, которая пройдет 11 декабря.

Ранее, 6 декабря, агентство Reuters сообщило, что Украина получила от Евросоюза в 2023 году 480 тыс. снарядов вместо обещанного Брюсселем 1 млн единиц. Уточнялось, что ключевая инициатива Еврокомиссии (ЕК) по ускоренному производству боеприпасов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила за это время произвести для Киева только 60 тыс. единиц.

В конце ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюз не выполнил собственный план по производству 1 млн снарядов для Украины. Она призвала европейскую промышленность мобилизоваться, чтобы сфокусироваться на военном производстве.

Тогда же глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что альянс не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона боеприпасов к марту 2024 года, так как для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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