Реклама
Прямой эфир
Общество
Станция московского метро «Щелковская» временно закрыта на вход
Экономика
В Госдуме назвали причину роста цен на яйца и курятину
Мир
В США заявили о показавших силу России на Ближнем Востоке Су-35
Пресс-релизы
В Санкт-Петербурге впервые пройдет образовательный марафон «Безопасная цифра»
Армия
Шойгу выразил гордость за мощное поколение защитников Отечества
Экономика
ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения деменции
Происшествия
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
Армия
ВС РФ за неделю нанесли 30 ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Мир
Премьер Бельгии раскрыл детали 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
Рада Украины поддержала увеличение штата НАБУ на 300 человек
Мир
У берегов Тайваня замечен воздушный шар КНР
Мир
В Помпеях обнаружили предназначенную для работы рабов пекарню
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 1 млн рублей
Экономика
Reuters признало успех экономики России и провал западных санкций
Общество
Компания VK открыла офис в Белоруссии
Сюжет:

ЕС поставил Украине не более 35% из обещанного 1 млн боеприпасов

Представитель ЕС: яльянс поставил Украине не более 35% из обещанных боеприпасов
0
Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) поставил Украине не более 35% из обещанного 1 млн боеприпасов из-за проблем с индустрией производства. Об этом 8 декабря заявил высокопоставленный представитель альянса.

«Надо признать, что мы отстаем от плана. На данный момент предоставлено 30-35% только. У нас проблемы с индустрией нашей, но мы работаем усердно над этим. Но да, у нас проблема, вы правы», — сказал он журналистам в Брюсселе в предверии встречи министров иностранных дел альянса, которая пройдет 11 декабря.

Группа странных: в какой момент ЕС начнет экономить на Украине
И за чей счет объединение пытается увеличить военную помощь Киеву

Ранее, 6 декабря, агентство Reuters сообщило, что Украина получила от Евросоюза в 2023 году 480 тыс. снарядов вместо обещанного Брюсселем 1 млн единиц. Уточнялось, что ключевая инициатива Еврокомиссии (ЕК) по ускоренному производству боеприпасов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила за это время произвести для Киева только 60 тыс. единиц.

В конце ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюз не выполнил собственный план по производству 1 млн снарядов для Украины. Она призвала европейскую промышленность мобилизоваться, чтобы сфокусироваться на военном производстве.

Тогда же глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что альянс не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона боеприпасов к марту 2024 года, так как для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023