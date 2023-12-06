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Сюжет:

Украина получила от ЕС в 2023 году 480 тыс. снарядов вместо 1 млн

Reuters: Украина получила от ЕС в 2023 году 480 тыс. снарядов вместо 1 млн
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Украина получила от Европейского союза (ЕС) в 2023 году 480 тыс. снарядов вместо обещанного Брюсселем 1 млн единиц. Об этом сообщило агентство Reuters в среду, 6 декабря.

Авторы материала напомнили, что ключевая инициатива Европейской комиссии (ЕК) по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила за это время произвести для Киева только 60 тыс. боеприпасов.

Основную долю поставок — порядка 300 тыс. снарядов калибра 155 мм и ракет для РСЗО — были переданы Киеву из имеющихся запасов европейских стран. Еще 120 тыс. получены по «прочим закупочным схемам», указало агентство. В общей сложности Киеву было передано менее половины от того, на что рассчитывала Украина к марту будущего года.

«По данным ЕС, в совокупности эти схемы позволили произвести около 480 тыс. боеприпасов, что составляет менее половины запланированного показателя, а до завершения осталось лишь четыре месяца», — отмечается в статье.

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В конце ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС не выполнил собственный план по производству 1 млн снарядов для Киева. Фон дер Ляйен призвала европейскую промышленность мобилизоваться, чтобы сфокусироваться на военном производстве.

Тогда же глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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