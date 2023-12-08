В ЕС сообщили о предложенном Украине пакете гарантий безопасности

Евросоюз (ЕС) предложил Украине гарантии безопасности, которые включают в себя военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. Об этом 8 декабря заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД стран сообщества, которая состоится 11 декабря.

«Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент. Это кооперация по военным материалам — наш вклад в армию Украины. Во-вторых, это тренировка солдат Украины», — цитирует ТАСС заявление для журналистов в Брюсселе.

Также в ЕС отметили, что сообщество намерено рассмотреть, как можно еще больше интегрировать индустрию обороны Украины в европейскую. А кроме того, помочь бороться с недостоверной информацией и оказать помощь в сфере кибербезопасности, «это всё — часть пакета», добавил представитель.

Агентство Reuters указало, что европейские лидеры в преддверии саммита пришли к выводу, что оказание финансовой помощи Украине в настоящее время также является «экзистенциальным». Представитель ЕС отметил, что по крайней мере 26 членов сообщества на фоне того, что от поддержки Украины отказались, в частности, власти Венгрии и Словакии, продолжат помогать стране.

Ранее, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

До этого, 4 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступающий против поставок оружия Украине, сообщил, что в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия с государственных складов и складов словацкой армии.

1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам ЕС на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

До этого сообщалось, что европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. Однако в начале декабря лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что выступает за прекращение поставок оружия Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.