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Reuters сообщило о трудностях ЕС в согласовании программы помощи Киеву

Reuters: ЕС будет трудно согласовать программу помощи Украине на €50 млрд
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Лидерам Евросоюза (ЕС) на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине. Об этом 1 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя блока.

Источник подчеркнул, что ЕС по-прежнему готов оказывать поддержку Украине. Так, даже если программа не будет согласована, то помощь Киеву всё равно будет оказана.

При этом детали такого решения собеседник не привел.

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Ранее в этот день Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет программ социальной помощи Украине. Финансирование составит $1,2 млрд. Пакет рассчитан на помощь почти 10 млн украинцев.

Также в этот день издание Politico заявило, что ЕС движется к политическому кризису из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии. В статье указывается, что кризис может разразиться на саммите в середине декабря, когда лидеры содружества должны принять историческое решение о принятии Украины в объединение и предоставить Киеву финансовую поддержку в размере $50 млрд.

15 ноября из исследования Еврокомиссии (ЕК) стало известно, что украинская экономика в 2022 году обрушилась на 29% и выросла в 2023-м на 4,1% благодаря иностранной поддержке. По данным ЕК, за год показатель прироста может увеличиться до 4,8%. Помимо этого, в прогнозе указано, что экономика страны продолжит расти на 3,7% в 2024-м и 6,1% в 2025 году.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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