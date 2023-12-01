Politico предрекла Евросоюзу кризис из-за позиции Венгрии и помощи Украине

Европейский союз (ЕС) движется к политическому кризису из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии. Об этом написала в пятницу, 1 декабря, газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного еврочиновника.

«Мы движемся к серьезному кризису», — утверждает он.

Отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно «подталкивает ЕС к краю пропасти, и дипломаты паникуют из-за того, что его враждебность к Украине вот-вот наконец скинет блок с пропасти».

В статье указывается, что кризис может разразиться на саммите в середине декабря, когда лидеры содружества должны принять историческое решение о принятии Украины в объединение и предоставить Киеву финансовую поддержку в размере $50 млрд, передает «Газета.Ru». Как отмечается, эти планы могут быть разрушены венгерским премьер-министром, который потребовал, чтобы весь политический и финансовый процесс был заблокирован до тех пор, пока лидеры не согласятся на пересмотр помощи Киеву.

Не исключено, добавляют авторы статьи, в столь непростой ситуации ЕС пожелает перенести решения по главным вопросам в отношении республики на начало будущего года.

Ранее в этот же день Орбан посоветовал Европейскому союзу (ЕС) сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение. По мнению премьер-министра, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны быть поставлены на повестку дня только в том случае, если «будет проведена адекватная подготовка и согласованы различные интересы». На данный момент, указал Орбан, ЕС плохо подготовился к предстоящему саммиту по вопросу членства Украины. Киев находится в состоянии конфликта, поэтому правовая система там работает иначе, чем в мирной стране, добавил он.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 29 ноября заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

При этом в тот же день глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов Евросоюза (ЕС) нет согласия по вопросу членства Украины.

Ранее в том же месяце доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого союза.