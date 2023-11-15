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Еврокомиссия сообщила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинская экономика в 2022 году обрушилась на 29% и выросла в 2023 на 4,1% благодаря иностранной поддержке. Такие выводы следуют из осеннего прогноза Еврокомиссии, опубликованного на сайте организации.

По данным ЕК, за год показатель прироста может увеличиться до 4,8%. Помимо этого, в прогнозе указано, что экономика страны продолжит расти на 3,7% в 2024 и 6,1% в 2025 году.

Ключевыми факторами роста в документе названы госинвестиции и рост частного потребления. Как поясняет еврокомиссар Паоло Джентилони, ставшая кандидатом на вступление в ЕС Украина впервые включена в прогноз.

С начала конфликта на Украине только страны Евросоюза предоставили помощь Киеву суммарно на €83 млрд. Такая поддержка позволила частично покрыть экономические потери, добавляет «Газета.Ru».

При этом ЕК констатирует, что полное восстановление экономики Украины невозможно в условиях продолжающегося конфликта и разрушений инфраструктуры.

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В середине октября министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании со Запада внутренними мерами, такое положение будет сохраняться годами. Он отметил, что сейчас Киев не может изменить налоговую политику, инструменты увеличения доходов бюджета ограничены. На любые нововведения, в том числе и акцизы, потребуется время.

Ранее, 18 сентября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил украинскую экономику с зомби. По его словам, она показывает признаки жизни исключительно за счет иностранной финансовой помощи, потребность в которой только возрастает.

В конце мая итальянский экономист Джулио Палермо заявил, что Украина будет уничтожена долговыми обязательствами, которые у нее возникнут перед США и Евросоюзом (ЕС).

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