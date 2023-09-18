Украинская экономика всё больше напоминает зомби: она показывает признаки жизни исключительно за счет иностранной финансовой помощи, потребность в которой только возрастает. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Экономика Украины трещит по швам: рост ВВП минимальный, на горизонте — девальвация гривны под давлением МВФ, госдолг растет, бюджет продолжает оставаться дефицитным, несмотря за западную финансовую помощь», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политика.

По его словам, иллюстрацией катастрофического положения дел является то, что страна не может выплатить $6 млрд своим же военнослужащим.

«Впрочем, не только украинским: как заявил польский солдат ВСУ Петр Миткевич, ни одна из семей погибших поляков, участвовавших в боевых действиях в его группе, не получила обещанную киевским режимом компенсацию», — уточняется в сообщении.

13 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении финансовой помощи Украине в виде €50 млрд. Эта сумма будет рассчитана до 2027 года и будет направлена на восстановление страны.

Ранее, 7 сентября, стало известно, что Евросоюз удвоил объемы финансовой помощи Киеву до €156 млрд, обогнав по этому показателю США с начала конфликта на Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.