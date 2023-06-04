Украина будет уничтожена долговыми обязательствами, которые у нее возникнут перед США и Евросоюзом (ЕС). Об этом 31 мая сообщил экономист Джулио Палермо итальянскому изданию l'Antidiplomatico.

«Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего», — заявил он в интервью.

Палермо отметил, что Соединенные Штаты начали использовать Украину, сделав ее инструментом для борьбы с Россией и разрыва ее связей с ЕС. В результате этого «безжалостного процесса» Украина только станет слабее и еще больше попадет в зависимость от западной военной и финансовой поддержки, заключил эксперт.

Ранее, 31 мая, министерство финансов Украины сообщило, что Киев получит от США грант в размере $1,25 млрд. По данным ведомства, в 2023 году Украина уже получила грант от США в размере $6 млрд.

Гранты пойдут на возмещение расходов госбюджета. В частности, из этих средств планируется выплачивать государственные социальные пособия семьям с детьми, зарплату работникам образовательной сферы, а также оплачивать услуги поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

В этот же день стало известно, что государственный долг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд.

14 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и, как только США и страны Европы перестанут ее содержать, конфликт будет завершен. Венгерский политик обратил внимание на то, что ЕС тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

8 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети «ВКонтакте», что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет. По словам политика, Украина не нужна Европе, так как поддержка киевского режима уже нанесла ЕС серьезный финансовый и политический ущерб. И также она не нужна США, которые зарабатывают деньги на военных кампаниях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.