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Минфин Украины заявил о полученном Киевом от США гранте на $1,25 млрд

Минфин Украины: Киев получил новый грант от США на $1,25 млрд
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Фото: REUTERS/Jon Cherry
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Киев получит от США грант в размере $1,25 млрд. Об этом 31 мая говорится в сообщении министерства финансов Украины в его Telegram-канале.

«​От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $1,25 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», — сообщает министерство.

По данным ведомства, в 2023 году Украина уже получила грант от США в размере $6 млрд.

«Поддержка Соединенных Штатов помогает стране обеспечивать гуманитарные и социальные расходы во время СВО России. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности правительства Украины относительно использования донорских средств, предоставленных партнерами», — сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Гранты, о которых идет речь, пойдут на возмещение расходов госбюджета. В частности, из этих средств планируется выплачивать государственные социальные пособия семьям с детьми, зарплату работникам образовательной сферы, а также оплачивать услуги поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

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В этот день глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг на брифинге заявила, что сделка о повышении потолка госдолга США не повлияет на военную помощь Украине.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 29 мая заявила, что правительство Дании увеличит взнос в фонд помощи Украине на 7,5 млрд датских крон (чуть более $1 млрд). По ее словам, в следующем году он должен составить более 10 млрд крон (примерно $1,4 млрд. — Ред.).

Ранее в этот же день стало известно, что государственный долг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев назвал основной причиной этого привлечение первого транша от Мирового валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (EFF) в размере $2,7 млрд и третьего транша в текущем году макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) в размере €1,5 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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