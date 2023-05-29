Госдолг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд

Государственный долг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд. Об этом сообщил в понедельник, 29 мая, председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«На 30 апреля государственный и гарантированный государством долг составил 4544,9 млрд грн., или $124,3 млрд в валютном эквиваленте. За последний отчетный месяц госдолг вырос на 3,7% в гривне, в валютном эквиваленте — на $4,4 млрд», — написал он в своем Telegram-канале.

Главная причина роста задолженности в апреле, по словам депутата, — это привлечение первого транша от Мирового валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (EFF) в размере $2,7 млрд и третьего транша в текущем году макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) в размере €1,5 млрд.

О том, что Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд, стало известно в конце апреля. Программа «Макрофинансовая помощь плюс» в виде льготного кредитования Украины на 2023 год рассчитана на €18 млрд. Страны Евросоюза утвердили ее 15 декабря 2022 года. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит поддерживать Украину «так долго, как будет нужно».

14 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и, как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится. Венгерский политик подчеркнул, что Евросоюз тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

До этого, 31 марта, исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.