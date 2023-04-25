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Глава Еврокомиссии сообщила о выделении Украине очередного транша в €1,5 млрд

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Об этом 25 апреля сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы предоставляем Украине еще €1,5 млрд в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи», — сообщила она в Twitter.

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Программа «Макрофинансовая помощь плюс» в виде льготного кредитования Украины на 2023 год рассчитана на €18 млрд. Страны Евросоюза утвердили ее 15 декабря 2022 года. Тогда Урсула фон дер Ляйен уточнила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит поддерживать Украину «так долго, как будет нужно».

14 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и, как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится. Венгерский политик подчеркнул, что Евросоюз тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

До этого, 31 марта, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года. Это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, на территории которой ведется конфликт. Тогда в заявлении фонда указывалось, что в ближайшее время Киев получит первый транш в размере около $2,7 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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