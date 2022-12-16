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Евросоюз утвердил кредитную помощь Украине в размере €18 млрд

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Фото: Global Look Press/dpa/Fernando Gutierrez-Juarez
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По итогам саммита Евросоюза страны блока в четверг, 15 декабря, утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Днем ранее, 14 декабря, Еврокомиссия перевела Украине 3-й и последний в 2022 году транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн. До этого, 13 декабря, глава фон дер Ляйен заявила, что ЕС с 2014 года профинансировал на €90 млрд.

12 декабря главы МИД стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирования Европейского фонда мира, из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине. В документе с соответствующим решением также указано, что такой шаг посылает «четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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