Евросоюз утвердил кредитную помощь Украине в размере €18 млрд

По итогам саммита Евросоюза страны блока в четверг, 15 декабря, утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Днем ранее, 14 декабря, Еврокомиссия перевела Украине 3-й и последний в 2022 году транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн. До этого, 13 декабря, глава фон дер Ляйен заявила, что ЕС с 2014 года профинансировал на €90 млрд.

12 декабря главы МИД стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирования Европейского фонда мира, из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине. В документе с соответствующим решением также указано, что такой шаг посылает «четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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