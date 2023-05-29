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Премьер Дании заявила об удвоении объема фонда помощи Украине

Премьер-министр Дании Фредериксен: фонд помощи Украине должен быть удвоен в этом году
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Francis Dean
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Правительство Дании увеличит взнос в фонд помощи Украине на 7,5 млрд датских крон (чуть более $1 млрд). Об этом в понедельник, 29 мая, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.

«Фонд Украины должен быть удвоен в этом году, а в следующем году он должен составить более 10 млрд крон (примерно $1,4 млрд — Ред.)», — сказала датский премьер, чьи слова приводит портал Jyllands-Posten.

Отмечается, что Фредериксен не уточнила, откуда возьмутся деньги для выделения новых миллиардов для украинского фонда.

«Деньги идут из «общественного фонда», — лишь отметила она.

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Ранее в этот день стало известно, что государственный долг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев назвал основной причиной этого привлечение первого транша от Мирового валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (EFF) в размере $2,7 млрд и третьего транша в текущем году макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) в размере €1,5 млрд.

О том, что Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд, стало известно в конце апреля. Программа «Макрофинансовая помощь плюс» в виде льготного кредитования Украины на 2023 год рассчитана на €18 млрд. Страны Евросоюза утвердили ее 15 декабря 2022 года. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит поддерживать Украину «так долго, как будет нужно».

14 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и, как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится. Венгерский политик подчеркнул, что Евросоюз тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

До этого, 31 марта, исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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