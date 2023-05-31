В США заявили об отсутствии влияния сделки по повышению госдолга на помощь Украине
Сделка о повышении потолка госдолга США не повлияет на военную помощь Украине. Об этом заявила во вторник, 30 мая, глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.
На брифинге, опубликованном на официальном YouTube-канале Белого дома, у нее спросили, считает ли она, что договоренность между администрацией президента и конгрессменами может повлиять на возможности США выделять дальнейшее финансирование Украине. Янг заявила, что так не думает.
Также она отметила, что администрация американского лидера настоятельно призывает обе палаты Конгресса одобрить законопроект, который позволит повысить полоток госдолга США до 1 января 2025 года.
29 мая президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами заявил, что достиг договоренности со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по вопросу избежания дефолта по государственному долгу. Байден добавил, что теперь соглашение направят на утверждение в палату представителей и сенат. Он порекомендовал обеим палатам принять эту договоренность.
По словам спикера палаты представителей Кевина Маккарти, текст соглашения будет поставлен на голосование в среду, 31 мая. Он назвал соглашение по госдолгу достойным американского народа.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 мая сказала, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией президента Байдена достижения в экономической сфере. По ее словам, дефолт «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».