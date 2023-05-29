В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга

Соглашение республиканцев конгресса и Белого дома предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Текст опубликовал 28 мая спикер Палаты представителей конгресса Кевина Маккарти.

«Временное повышение потолка государственного долга <...> до 1 января 2025 года. В нем уточняется, что «2 января 2025 года будет достигнут» потолок госдолга. Это может привести к возможному дефолту, если правительство не примет чрезвычайных мер или вновь не поднимет лимит задолженности», — говорится в документе.

Ранее в этот день президент США Джо Байден сообщил о достижении договоренности со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по вопросу избежания дефолта по государственному долгу. Американский лидер посчитал достижение договоренностей хорошей новостью для американского народа, невзирая на то, что ни одна сторона не смогла добиться всех своих целей.

Накануне портал Punchbowl News сообщал, что администрация Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

По словам спикера Палаты представителей Кевина Маккарти текст соглашения будет поставлен на голосование в среду, 31 мая. Он назвал соглашение по госдолгу достойным американского народа.

Также 27 мая американский президент Джо Байден заявил, что достигнутые с республиканцами принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт в США. Это соглашение предотвратит катастрофический дефолт и возможную экономическую рецессию, а также опустошение пенсионных счетов и потерю миллионов рабочих мест, добавил он.

При этом до этого, 26 мая, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга. Рынок облигаций американского минфина представляет собой «якорь стабильности мировой финансовой системы», указала она.

Ранее в тот день Маккарти назвал тяжелыми переговоры с американской администрацией по вопросу повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране.