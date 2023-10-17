Минфин Украины признал невозможность Киева отказаться от помощи Запада

Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании со Запада внутренними мерами, такое положение будет сохраняться годами, заявил 17 октября министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству «Укринформ».

Он отметил, что сейчас Киев не может изменить налоговую политику, инструменты увеличения доходов бюджета ограничены. На любые нововведения, в том числе и акцизы, потребуется время.

«Скажу откровенно, даже если мы решим все эти наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании», — подчеркнул министр.

Марченко добавил, что Украина не сможет «радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки» по завершении конфликта. Он допустил, что минимизировать зависимость поможет десятилетняя программа. Единственным реальным способом уменьшить зависимость от внешних поступлений Марченко назвал рост ВВП.

Накануне евродепутат от Ирландии Мик Уоллесю заявил, что поддержка Киева Евросоюзом не поможет быстрому завершению конфликта, а, напротив, загонит страну в неподъемные долги и фактически приведет к ее колонизации.

Днем ранее, 15 октября, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам стоит подготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, транши прекратятся в ближайшее время.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.