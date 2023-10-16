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Сюжет:

Евродепутат назвал поддержку ЕС фактической колонизацией Украины

Евродепутат Уоллес: Евросоюз загоняет в долги и фактически колонизирует Украину
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Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong II
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Финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза не поможет быстрому завершению конфликта, а, напротив, загонит страну в неподъемные долги и фактически приведет к ее колонизации. Об этом 16 октября сообщил евродепутат от Ирландии Мик Уоллесю.

«Мы создаем колониальную смертельную ловушку для Украины. Помогая производить всё больше разрушений, мы лишь подпитываем <конфликт>. А дальнейшее разграбление земель и активов западным капиталом — я за то, чтобы помогать Украине, но мы не поможем им, просто загоняя в долги. Две трети средств — это кредиты. Мы так убьем их!» — передает заявление Уоллеса ТАСС, которое политик сделал в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Сессия была посвящена созданию механизма финансирования для оказания помощи Украине до 2027 года в размере €50 млрд. По мнению Уоллеса, эта мера является поспешной и неадекватной, потому что увеличивает риск коррупции и хищений в огромных масштабах. Он также поддержал озвученное ранее экс-главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером мнение, который заявил, что Украина — «это страна, коррумпированная на всех уровнях общества».

Помимо прочего, Уоллес указал на то, что инициатива призвана оценить эффективность работы украинских властей с точки зрения реформ экономики, которые проводятся за счет уже выделенных средств ЕС. Он отметил, что к этому моменту не принимается никаких мер, которые помогли бы снизить риск расхищения помощи олигархами, которые, по его мнению, проникли во все сферы на Украине.

«Как они будут возмещать эти деньги? Они и за ближайшие лет 50 не расплатятся. В таком случае это значит, что мы колонизируем данную территорию. Еще хуже, что к настоящему моменту западные компании скупили по низким ценам больше земли, чем русские взяли под контроль на востоке страны. Мы заберем их земли и рабочих по дешевке для восточноевропейских стран, мы доведем эту страну до нищеты. Мы создаем унылое будущее для Украины», — подвел итог евродепутат.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
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Ранее, 15 октября, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам стоит подготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, транши прекратятся в ближайшее время: Соскин считает, что это случится уже в ноябре.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 июня 2022 года заявлял, что власти США хотят превратить Украину в свою колонию, чтобы использовать страну для ослабления России. Так политик прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что цель Америки — сделать из Украины «демократическую, независимую, суверенную и процветающую страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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