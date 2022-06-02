В ГД заявили о желании США превратить Украину в колонию для ослабления России

Власти США хотят сделать из Украины свою колонию, выжать все доступные ресурсы и использовать страну только для ослабления России. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале в четверг, 2 июня.

Таким образом политик прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что цель Америки — сделать из Украины «демократическую, независимую, суверенную и процветающую страну», сообщает телеканал «Звезда».

«Весь мир видел, к чему привела демократия по американскому образцу в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии. Ни одно из этих государств, которые Вашингтон также хотел сделать демократическими и процветающими, не выиграло», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Он напомнил, что только в Афганистане за 20 лет, в течение которых американская армия находилась в регионе, погибло свыше 250 тыс. мирных жителей, а остальное население погрузилось в нищету, сообщает телеканал «360».

Володин отметил, что у Соединенных Штатов было восемь лет, чтобы сделать Украину демократической и независимой, «когда после госпереворота американские советники фактически руководили киевским режимом». Однако вместо этого США разграбили государство, обладавшее огромным потенциалом.

«Независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России», — заключил он.

Ранее, 31 мая, Байден заявил после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт «окончательно закончится только дипломатическим путем», что США начали отправлять Украине оружие и боеприпасы, чтобы страна могла достойно сражаться на поле боя и «занять максимально сильную позицию за столом переговоров». Он заявил, США поставят Украине более современные ракетные системы и боеприпасы к ним, пишет REGNUM.

30 мая американский лидер сообщил об отсутствии планов поставлять Киеву ракеты, с помощью которых можно наносить удары по территории России. Комментарии американского лидера последовали за сообщениями The New York Times о том, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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