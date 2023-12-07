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В Германии заявили о значительном сокращении помощи Запада Украине

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Фото: TASS/HANNIBAL HANSCHKE
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Объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — в отчете на сайте.

В период с августа по октябрь 2023 года произошло резкое снижение объемов помощи Украине западными странами. Всего Запад предоставил Киеву €2,11 млрд, что на 87% меньше, чем за тот же период 2022 года, и является самым низким показателем с января 2022 года. Из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи за последние три месяца.

Профессор макроэкономики в Институте мировой экономики Кильского университета и начальник исследовательского центра при университете Кристоф Требеш сказал, что таким образом данные исследования подтверждают тенденцию «растущей нерешительности» за последние месяцы в предоставлении дальнейшей помощи Украине среди ее партнеров.

Учитывая неопределенность в отношении дальнейшей помощи со стороны США, Украине остается только надеяться на то, что ЕС наконец одобрит пакет помощи в размере €50 млрд. Дальнейшая задержка помощи Украине явно укрепит позиции российского лидера Владимира Путина, добавил он.

В исследовании учитывается помощь Украине от государств — членов ЕС, стран G7, Австралии, Южной Кореи, Норвегии, Новой Зеландии, Швейцарии, Турции, Китая, Тайваня, Индии и Исландии.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
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Ранее, 6 декабря, сообщалось, что президент САШ Джо Байден обсудит с лидерами «большой семерки» необходимость продолжения оказания помощи Украине.

Тогда же стало известно, что законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США, несмотря на заявление Байдена о том, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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