Байден обсудит с лидерами G7 необходимость продолжения поддержки Украины

Президент США Джо Байден обсудит с лидерами «большой семерки» необходимость продолжения оказания помощи Украине. Об этом журналистам сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в среду, 6 декабря.

«Президент будет говорить с лидерами G7 сегодня, я не сомневаюсь, что это будет на повестке» — сказал Кирби на брифинге, который транслировался на сайте NBC News.

Он не стал комментировать перспективы поддержки Киева со стороны союзников США.

«Я не в праве говорить за наших партнеров, они должны высказать свое мнение самостоятельно», — отметил представитель Белого дома.

Он добавил, что в случае, если Байден не сможет получить дополнительные средства, Белый дом «будет делать, что может», но возможности при этом «будут ограничены по сравнению с поддержкой, которую США оказывали последние годы».

Ранее в среду председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном для обсуждения выделения Киеву нового пакета военной помощи. По словам спикера рады, он обратил внимание Джонсона на связь ситуации на фронте с поставками Киеву оружия. Стефанчук добавил, что заверил Джонсона в том, что Киев готов продолжить «реализовывать все важные реформы».

Накануне, 5 декабря, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что 2023 год станет последним в предоставлении Вашингтоном грантовой помощи Киеву, в дальнейшем он перейдет только на кредитную форму сотрудничества. По его мнению, после американских президентских выборов никакого прорыва у Вашингтона по отношению к Киеву не будет.

Тогда же газета The Washington Post сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к сенаторам США во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму. Издание указало, что это было попыткой администрации американского президента Джо Байдена добиться от конгресса одобрения запроса Белого дома на выделение $106 млрд для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.