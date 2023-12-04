Премьер Словакии Фицо в разговоре со Шмыгалем исключил поставки оружия Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступающий против поставок оружия Украине, сообщил, что в начале следующего года встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем на границе двух государств. Об этом он 4 декабря написал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Я подтвердил ему заинтересованность Словакии помогать Украине в гуманитарной и гражданской сферах», — написал он.

При этом Фицо отметил, что в разговоре с украинским премьером исключил поставки оружия с государственных складов и складов словацкой армии. Он также напомнил, что Словакия не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит только к «безрезультатному кровопролитию».

Кроме того, он указал, что национальные интересы его страны по некоторым вопросам не совпадают с украинскими.

«Я подтвердил (в разговоре со Шмыгалем. — Ред.), что мы продолжим запрещать импорт украинской сельхозпродукции, поскольку в противном случае мы пойдем против наших собственных фермеров», — проинформировал Фицо.

По его словам, Словакия готова помощь Украине с разминированием территорий — для этого страна может поставить всю необходимую технику. Также Братислава планирует сотрудничать с Киевом в сфере энергетики, в том числе в контроле за работой АЭС.

Словакия поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз (ЕС), однако данный процесс должен проходить вместе с присоединением к сообществу Молдавии и государств Западных Балкан, заявил премьер страны.

В заключение он написал, что встретится со Шмыгалем на словацко-украинской границе в начале 2024 года.

Ранее, 8 ноября, правительство Словакии не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, который распорядился об отправке очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями», комментируя решение Братиславы, отметил, что в ближайшее время многие европейские политики будут выходить из-под контроля США и начнут выступать против поддержки Киева. По его мнению, чем больше стран Европы последуют этому примеру, тем «быстрее пройдет очищение от национализма».

При этом 13 ноября министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна намерена оказать Украине гуманитарную помощь в виде финансирования производства двух машин для разминирования «Божена-4». Он также отметил, что его страна готова помочь украинской армии подготовиться к зиме.

Еще в конце октября премьер-министр Словакии на встрече с депутатами заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Также он подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По мнению премьер-министра, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

Западные страны усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.